Restriccions a Prat de la Creu per obres de FEDA

FEDA inicia dilluns vinent les últimes actuacions de la tercera fase de la xarxa de calor al carrer Prat de la Creu, que afectaran el trànsit al tram a l’altura de l’aparcament Parc Central 2. Des de dilluns i durant com a màxim cinc dies es donarà pas alternatiu als vehicles que circulin per la zona. En nota de premsa, FEDA concreta que aquestes últimes actuacions són necessàries en haver detectat durant la fase de proves de pressió una soldadura que s’ha de reforçar en un revolt específic de la xarxa. Amb aquestes últimes actuacions es conclourà la instal·lació en aquesta zona, abans de començar la fase 4, encara no licitada. Actualment, hi ha 49 edificis connectats a la xarxa de calor d’Andorra la Vella i la parapública comunica que quan es posi en marxa aquesta nova zona es donarà un servei equivalent al consum en calefacció de 785 llars tipus.