Plantes de ruda per reclamar l'avortament

Actualitzada 28/09/2023 a les 11:44

Acció Feminista ha fet un enviament de ruda per denunciar que Andorra segueix sent un país en el qual no és legal avortar. L'associació ha enviat 117 plantes de ruda a diverses institucions responsables de legalitzar l'avortament per cada una de les dones andorranes que van avortar a Caralunya el 2021. En motiu del Dia d'acció global per un avortament legal i segur, Acció Feminista es subscriu a la demanda del seu manifest fundacional del setembre del 2018: la despenalització de l'avortament per terminis de manera lliure i la seva legislació.AFdA ha escollit la planta de la ruda ja que "és la planta que les dones han utilitzat al llarg dels segles per interrompre embarassos; una pràctica que posava en risc la seva pròpia vida".