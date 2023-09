Montaner vol fixar el preu del lloguer segons la zona i el pis

Demana un impost suplementari per als propietaris que el superin

Andorra Endavant demana establir amb la col·laboració dels propietaris d’habitatges una graella de preus de lloguer que estableixi uns topalls en funció del barri, la parròquia, la tipologia de l’habitatge, l’estat de la vivenda i l’any d’adquisició de l’immoble. El grup parlamentari, presidit per Carine Montaner, també sol·licita que s’estableixin avantatges fiscals “significatius” per encoratjar els propietaris que decideixin posar a lloguer el seu bé immoble i s’acullin al sostre fixat per l’executiu. En aquest sentit, la formació proposa que als propietaris que superin els preus de lloguer de la graella se’ls apliqui un impost suplementari. Montaner també considera que s’hauria

#1 Pau sense vot

(28/09/23 08:05)