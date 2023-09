En cas de voler allargar l’estada al país més d’un any caldrà acreditar el nivell

El projecte de llei de la llengua pròpia i oficial, que ja està a tràmit parlamentari, deixa una mica de marge a Immigració per concedir la renovació dels permisos de residència i treball sense el nivell mínim de català. Ho fa només en aquells casos que es consideri que hi ha “motius justificats”. En concret, la disposició final primera de la llei –que consta de 48 articles– exposa que “en cas que la persona titular acrediti que no ha pogut seguir la formació de llengua catalana per motius justificats, el Servei d’Immigració pot atorgar la primera renovació”. L’excepció, però, és