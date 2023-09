La parella desnonada acumula més de tres anys d'impagaments

La justícia va ordenar la desocupació del pis fa un any i mig per incompliment del contracte

El matrimoni desnonat per ordre judicial i que dilluns vinent ha de deixar el pis en compliment d’una sentència del febrer del 2022 fa aproximadament tres anys i mig que no abona el lloguer mensual. La propietat va interposar la demanda de resolució de contracte el setembre del 2021 per l’incompliment del pagament de les rendes. Els primers retards en el pagament es van produir a partir del 2015, però després s’acabaven resolent, segons va explicar l’advocat de la propietat. Quan els deutes van començar a acumular-se i abans d’acudir a la justícia, el lletrat va mantenir trobades amb els

#3 Perico

(28/09/23 06:51)



#2 Tururu

(28/09/23 06:40)



#1 Monica

(28/09/23 06:23)