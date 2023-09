Se n’havia demanat el processament per prevaricació, corrupció i tràfic d’influències

La Batllia ha decretat el sobreseïment provisional d’una querella presentada per dues de les societats que aspiraven a explotar el casino (Genting SA i Comella 11 casino) contra Xavier Bardina, director general del Consell Regulador Andorrà del Joc (CRAJ), i Víctor Tàpies, l’assessor del Govern en el concurs per adjudicar aquesta infraestructura. La Batllia decreta el sobreseïment provisional de les actuacions “atès que en l’estadi actual de la investigació no resulten indicis amb suficient abast per constatar la producció d’il·lícit penal, fins que l’aparició de noves dades o elements facin necessària la prossecució de la investigació”. Les dues societats, que van