L'ONU demana a Andorra "l'accés a un avortament segur"

Actualitzada 28/09/2023 a les 21:00

El comitè de drets del nen de l'ONU demana a Andorra que despenalitzi l'avortament i "garanteixi l'accés a les adolescents a un avortament segur". En les conclusions de l'últim informe de revisió, l'òrgan ha expressat al Principat la seva "preocupació" per la "insuficiència dels serveis de salut sexual i reproductiva per a les adolescents i per la necessitat de viatjar fora del país per avortar". Així, demana al país que "millori el seu accés als serveis de salut sexual i reproductiva", així com a la "informació sobre planificació familiar i anticonceptius moderns".