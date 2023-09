Formació al personal educatiu de les escoles bressol

Actualitzada 28/09/2023 a les 13:32

El servei d'atenció precoç, 'Impuls', de la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell inicia aquest dissabte la formació 'Empoderant l'escola bressol', dirigida al personal educatiu de les escoles bressol comunals i privades del país. La formació s'impartirà el 30 de setembre i els dies 7 i 14 d'octubre a la sala d'actes d'Andbank i comptarà amb la participació d'una cinquantena de professionals de l'àmbit educatiu.El curs té com a objectiu "acostar als professionals de les escoles bressol del país el model d'atenció centrat en la família i els entorns naturals (ACFEM), proporcionar eines per a la detecció de retards en el desenvolupament dels nens i nenes de 0 a 3 anys, així com oferir estratègies de suport en tots els àmbits del desenvolupament per facilitar l'atenció en l'entorn escolar ordinari", segons indica la fundació en nota de premsa.