Formació per als bombers en primers auxilis als animals de companyia

Actualitzada 28/09/2023 a les 16:30

L'última sessió de formació als bombers sobre primers auxilis als animas de companyia en actuacions de rescat s'ha realitzat avui. L'activitat forma part del programa de formació continuada del cs i s'ha impulsat gràcies a la col·laboració entre bombers i GosSOS. Jordi Giné ha estat l'encarregat d'impartir les sessions informatives i ha comptat amb la col·laboració de la clínica veterinària Anicura Món Veterinari.



El programa de les sessions ha combinat les vessants teòrica i pràctica amb l'objectiu de dotar dels millors coneixements i eines als membres del cos per actuar d'una forma ràpida i efectiva en cas d'una emergència on hi hagi gossos o altres animals de companyia. Així s'ha plantejat l'avaluació de l'estat de salut d'un animal en una actuació; s'han mostrat els primers auxilis a realitzar en funció de casuístiques diverses com ofec, inhalació de gasos, pèrdua de coneixement, aturada cardíaca o traumatismes, entre d'altres; també s'han mostrat els materials necessaris per a la pràctica d'alguna d'aquestes maniobres.