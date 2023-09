Ensenyat tracta les negociacions de l'acord d'associació amb San Marino i Mònaco

Actualitzada 28/09/2023 a les 19:25

Una delegació del Consell General, encapçalada pel síndic general, Carles Ensenyat, s'ha desplaçat a Dublín, Irlanda, a la Conferència Europea de presidentes i presidents de parlaments, organitzada per l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa (APCE). En la primera jornada de la conferència, la delegació ha mantingut una reunió trilateral amb els representants dels parlaments de San Marino i Mònaco, on s'han tractat les negociacions de l'acord d'associació amb la Unió Europea entre d'altres temes.D'altra banda, Ensenyat participarà demà en el debat sobre com els parlaments han de ser representatius de la igualtat entre homes i dones i també de la diversitat que compon la societat, facilitant la participació de tots els col·lectius i sent plenament accessibles.