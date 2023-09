Els grans supermercats hauran d'ofertar els productes a punt de caducar

Actualitzada 28/09/2023 a les 18:58

Els supermercats de gran superfície, els de 1.200 metres quadrats en planta o més, estaran obligats a disposar d'un punt habilitat per exposar els productes que estiguin a punt de caducar i que hauran d'estar en promoció. Es tracta d'un espai centralitzat i amb una imatge homogènia per informar degudament als clients, una mesura que ha implementat Govern per reduir el malbaratament alimentari, concretament, en un 50% fins al 2030, tal i com estipula els objectius de la Llei d'Economia Circular. Més endavant, el ministeri farà els estudis complementaris per detallar el sistema d’indicadors per saber-ne la reducció o augment, com ara, catalogar segons les característiques dels aliments.Segons ha clarificat el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, els productes que estaran exposats són els que "més residus generen". Algun exemple són els aliments de xarcuteria, així com els làctics, que hauran d'estar disposats 2 dies prèviament a la seva data de caducitat.L'obligació estarà publicada al BOPA el dimecres vinent, però en vigor d'aquí a tres mesos, segons ha confirmat Casal, i les sancions poden ascendir des dels 60 euros fins als 300. El nou reglament s'aplica a deu magatzems del Principat, com ara, l'Epizen, el Super U, el Pyrénées, el Caprabo o l'Eleclerc.