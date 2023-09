El PS creu "insuficient" permetre avortar fora d'Andorra

Actualitzada 28/09/2023 a les 16:34

El PS ha celebrat aquesta tarda una roda de premsa amb motiu del Dia d'acció global per un avortament legal i segur, on ha defensat que permetre fer-ho fora del país és "insuficient" i que "s'hauria de poder fer a casa nostra", ha manifestat Judith Salazar, presidenta del grup parlamentari socialdemòcrata. Salazar ha afirmat que es tracta d'una pràctica "perfectament viable", ja que requereix de recursos mèdics que el país podria proporcionar i ha reclamat que el repòs d'una dona en període d'avortament "s'ha de fer a casa, no fora". A més, insistit que la CASS doni cobertura integral a tots els tractaments: "És una qüestió de justícia ètica". "No obliguem a ningú a avortar, es tracta d'oferir el dret", ha seguit Salazar.Pel que fa a l'article 108 del Codi Penal, la membre del comitè directiu, Mariona González, ha recordat la necessitat d'incloure la despenalització de l'avortament tant pels metges com per les dones, una modificació que ha manifestat és necessària i que ha d'anar acompanyada, segons ha declarat, d'una presa en consideració amb els òrgans legislatius, un pas que ha aclarit que encara no s'ha fet. "Ara sembla que el Govern ho vol debatre, volem creure que si", ha respost Salazar.D'altra banda, les socialdemòcrates han exigit desvincular les decisions legislatives dels coprínceps i que es faci des del Consell General. "És la institució que ha de legislar la voluntat del poble andorrà, no són els caps d'Estat", ha reiterat González. Segons ella, es tracta d'una societat "adulta, soberana i moderna" i no pot estar influenciada per òrgans que "limiten els drets de les dones", en canvi, "s'hauria de dur a terme una enquesta i valorar l'opinió del poble". "És una disfunció dependre del Vaticà", ha seguit Judith Salazar en relació a la recent visita del Cardenal Parolin al Principat.