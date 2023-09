Conveni entre l'Institut de les Dones i la universitat

Actualitzada 28/09/2023 a les 06:08

La Universitat d’Andorra (UdA) i l’Institut Andorrà de les Dones (IAD) van signar ahir un conveni de col·laboració per desenvolupar projectes en comú enfocats a fomentar la igualtat de gènere. Entre els objectius de l’acord hi ha l’organització de programes de formació que facilitin l’aplicació de la Llei per a l’aplicació efectiva del dret a la igualtat de tracte i d’oportunitats i la no-discriminació entre dones i homes, així com l’impuls d’accions per fomentar la docència amb perspectiva de gènere a les diferents branques formatives de l’UdA i per incrementar la presència de dones en les carreres més masculinitzades. El conveni, signat pel rector de la Universitat d’Andorra, Miquel Nicolau, i la secretària general de l’IAD, Montserrat Ronchera, també preveu l’organització d’activitats dirigides als estudiants i a la societat en general en matèria d’igualtat de gènere.