El líder de X’Ordino manté que és vigent perquè així es va decidir a les generals

El PS i X’Ordino discrepen sobre la vigència del pacte que es va signar a les eleccions generals passades, que suposava mantenir-lo també per a les comunals del desembre. Mentre que el president socialdemòcrata, Pere Baró, afirma que desconeix cap acord, el líder de X’Ordino, Enric Dolsa, manté que va ser verbal i que s’ha de mantenir, ja que res ha canviat des de l’abril passat. El president del PS va afirmar ahir que ara hi ha una altra directiva i unes circumstàncies diferents, i que les instruccions de no passar línies vermelles són clares perquè l’estratègia és autonomia dels comitès