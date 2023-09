Apapma busca voluntaris per reactivar l'associació ecologista

Actualitzada 28/09/2023 a les 06:16

Apapma va celebrar ahir una primera reunió amb l’objectiu de reactivar l’associació ecologista, sense activitat des que va dimitir la presidenta, Patrícia Bragança. La principal dificultat és trobar membres disposats a formar part de la junta i especialment ocupar la presidència. En la trobada d’ahir van participar antics associats, integrants de juntes anteriors i persones vinculades al medi ambient i a associacions ecologistes. Carles Iriarte, anterior president d’Apapma, es va comprometre a ajudar i a assessorar, així com altres membres antics. També hi ha gent nova que està disposada a donar un cop de mà i es buscarà el suport d’altres entitats animalistes i ecologistes per aconseguir persones disposades a col·laborar amb l’associació. Apapma va ser fundada el 1989 i té com a objectiu la protecció del medi ambient, les plantes i els animals.