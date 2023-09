Afers Socials atorga 59.500 euros a quatre entitats

Actualitzada 27/09/2023 a les 19:01

El Govern ha adjudicat 59.522,05 euros a diverses entitats sense ànim de lucre. L'objectiu és finançar projectes, programes o actuacions en l'àmbit dels serveis socials dins del territori andorrà, especialment en l'actuació de la infància i l'adolescència, les persones amb discapacitat, la gent gran, la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, i d'altres situacions que reprodueixin un benefici social. Les entitats subvencionades són AUTEA, l'associació Albatros, Marc GG i Adjra.El Govern ha aprovat avui diverses licitacions per impulsar millores a diversos trams de carreteres secundàries i arranjaments dels túnels de xarxa vària. La primera licitació preveu actuar sobre la carretera secundària CS 251 del Forn de Canillo. Les obres milloraran reforçar l'estat actual d'un mur de maçoneria i s'aplicarà un revestiment del parament actual, es millorarà el drenatge de la zona amb la construcció de nous trams de cuneta i finalment es millorarà la seguretat vial. Aquesta fase inicial s'actuarà en el tram comprès entre els punts quilomètrics 3.000 i 4.000 de la CS251 del Forn de Canillo, zona anomenat de Cal Ponet-Cal Borronet.D'altra banda, també s'ha licitat la tercera fase d'actuació a la carretera CS 520 de Comallempla. La nova fase té com a objectiu aplicar diverses millores com ara la col·locació de protecció baixa en el tram de barrera de fusta metall. Govern, també ha decidit actuar per millorar la cuneta a la CG2, a la zona de Racons. En total son 361 ml de millora de cuneta on s'evitaran filtracions a la carretera i s'evitarà que algun vehicle pugui sortir de la cuneta.El ministeri també ha licitat diversos treballs de manteniment i control per a la xarxa viària per a la campanya 2023. D'aquesta manera, es liciten els treballs per actuar sobre el túnel del Pont Pla i el túnel d'Arcalís. També s'ha licitat la retirada de trams de barrera tubular vermella existent en els accessos i la instal·lació de barreres a la resta de túnels del país.El Govern ha aprovat aquest dimecres l’adjudicació definitiva de la campanya 2023 de la millora de talussos a la xarxa viària del país. L’adjudicació ha estat pe a l’empesa INACCES per un import de 142.998,02 euros. L’objectiu de les obres consisteixen en l’execució d’una sèrie de tractaments destinats a l’estabilització, sanejament i manteniment de diversos trams de talús de la xarxa de carreteres generals.