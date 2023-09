Salut crearà un centre polivalent de salut mental

Actualitzada 27/09/2023 a les 18:50

La ministra de Salut, Helena Mas, ha anunciat aquesta tarda en la compareixença a la comissió de Salut del Consell General, la creació d’un centre polivalent amb capacitat d’aglutinar “recursos entorn de la salut mental”. Mas ha explicat que la intenció era comptar amb aquest centre el més aviat possible, “la idea és tenir aquest recurs a principis de l’any que ve”. Quant a la ubicació, la ministra no ha volgut concretar-la, tot i que ha descartat la proposta de portar-lo a l’edifici de Les Columnes.Segons ha detallat la ministra el centre acolliria la unitat de salut mental, així com l’atenció a diferents patologies com podria ser l’atenció a conductes addictives tant en adults com adolescents i infants. Durant la compareixença Mas també ha explicat l’estratègia del seu ministeri durant la legislatura, esmentant els principals eixos d’actuació, així com les lleis que durien a aprovació com la llei de professionals sanitaris.