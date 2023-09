Prorrogat al 6 d'octubre la presentació de sol·licituds d'agents de policia

Actualitzada 27/09/2023 a les 18:30

El Govern ha decidit avui prorrogar el termini per rebre sol·licituds de candidatures per a la cobertura de 12 places d'agent de policia adscrites al Ministeri de Justícia i Interior. El termini s'ha ampliat fins al pròxim 6 d'octubre d'enguany a les 13 hores. Fins ara s'ha rebut un total de 15 sol·licituds.Les sol·licituds s'han de presentar amb el formulari que es troba a l'apartat de tràmits de la pàgina web www.policia.ad i adreçar-la al Grup de Recursos Humans del Departament de Policia, situat a l'edifici administratiu de l'Obac.De les dotze places , vuit de les quals són vacants i quatre són de nova creació, tenen com a objectiu donar continuïtat a les places d'agents que queden lliures per jubilacions o excedències sense reserva de plaça.Les places convocades corresponen al nivell C1 del sistema de classificació del departament de Policia amb una retribució anyal bruta de 26.455,85 euros, distribuïda en tretze pagues. Les persones interessades en poder concórrer a la convocatòria han de complir, entre d'altres, requisits com ara tenir la nacionalitat andorrana amb plenitud de drets, ser major d'edat, disposar del títol de batxillerat o diploma equivalent o tenir el permís de conduir B2.Els exàmens oficials de graduat de segona ensenyança per a candidats lliures se celebraran entre el 23 i 25 d'octubre al Centre de Formació al Llarg de la Vida. Les inscripcions s'hauran de dur a terme entre el 5 i el 13 d'octubre, els dos dies inclosos al Servei de Tràmits de l'edifici administratiu del Govern. A la convocatòria pot accedir tota persona establerta legalment al país i les persones andorranes no residents de més de 16 anys.