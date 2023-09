Montaner proposa una graella de preus de lloguer en funció del barri

Actualitzada 27/09/2023 a les 13:49

Andorra Endavant demana establir amb la col·laboració dels propietaris d'habitatges del país una graella de preus de lloguer que estableixi uns sostres de lloguer en funció del barri, la parròquia, la tipologia de l'habitatge, l'estat de l'habitatge i l'any d'adquisició de l'immoble. El grup parlamentari, presidit per Carine Montaner, ha presentat una proposta d'acord de foment del mercat de pisos de lloguer a preu assequible on també sol·licita que s'estableixin avantatges fiscals "significatius" per encoratjar els propietaris que decideixin posar a lloguer el seu bé immoble i s'acullin al sostre fixat per l'executiu.En aquest sentit, la formació proposa que als propietaris que superin els preus de lloguer de la graella se'ls apliqui un impost suplementari. Montaner també considera que s'hauria de posar en marxa uns mecanismes de "control, regulació i inspecció" de l'estat de l'habitatge per controlar "el compromís ferm" dels propietaris que s'acullin a la graella i obtinguin els avantatges fiscals.Carine Montaner sol·licita que es col·labori amb els comuns per elaborar un registre nacional de la propietat fonamental per tenir més dades per "impulsar accions i incentius eficients per motivar la posada en el mercat dels pisos buits estimats a 3.000 unitats immobiliàries". La presidenta d'Andorra Endavant proposa així acordar, via proposta d'acord, el que "havíem plantejat al ple del Consell General el dia 10 de novembre del 2022 i el que havia plantejat la ministra Conxita Marsol durant les reunions informals amb el grup parlamentari Andorra Endavant el passat estiu".