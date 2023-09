Les tarifes de la xarxa de calor s'encareixen un 7%

Actualitzada 27/09/2023 a les 18:03

Els clients de la xarxa de calor de FEDA Ecoterm hauran de pagar a partir del mes vinent un 7% de les seves tarifes, segons ha anunciat el ministre Portaveu, Guillem Casal, en la roda de premsa posterior al consell de ministres. Tanmateix, deixen sense efecte l'excepció dels drets de connexió, que es va aprovar el 2016 per incentivar l'adhesió dels ciutadans. Casal concreta que els edificis que en un futur es vulguin connectar a noves xarxes de calor i signin el contracte durant el termini d'estudi i promoció, previ a l'inici de la construcció de la xarxa, podran beneficiar-se d'un descompte del 50%.D'altra banda, els edificis que vulguin adherir-se a partir d'ara a una xarxa de calor ja en marxa hauran de pagar la totalitat dels drets de connexió. El ministre Portaveu ha exemplificat que un edifici de sis plantes amb quatre edificis per planta, amb un total de 24 allotjaments, hauria de pagar 3.400 euros, uns 140 euros per habitatge. Actualment les xarxes de calor del país compten amb 91 edificis com a clients.