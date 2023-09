Les declaracions telemàtiques pugen a 21.500 al juliol

Actualitzada 27/09/2023 a les 14:41

Les declaracions telemàtiques s'han multiplicat per més de set en els últims set anys, passant de 6.800 durant el juliol del 2016 a 21.500 al juliol d'enguany, segons destaca el secretari d'Estat de Transformació Digital i Telecomunicacions, Marc Rossell, en resposta a la bateria de preguntes fetes pel conseller general del grup parlamentari socialdemòcrata, Pere Baró. Baró s'interessava principalment per les incidències ocasionades a finals de juliol de l'any passat i a principis del d'enguany a la web de Tributs. També preguntava per la presència de "recursos personals suficients si mai calgués pal·liar aquestes caigudes amb les presentacions de forma presencial".Rossell, que concreta que les incidències van ser causades per problemes tècnics i que van ser resoltes "en menys de catorze hores", explica que el codi de l'Administració preveu utilitzar els mitjans electrònics com a únic mecanisme de comunicació de l'Administració pública amb persones jurídiques i físiques que exerceixin una activitat professional, mercantil, comercial, industrial o de naturalesa anàloga. Mentre que respecte a les persones físiques que no exerceixen aquestes activitats o no estan expressament identificades en aquesta llei, es preveu emprar mecanismes electrònics de manera voluntària. Així, assegura que el departament de Tributs "ha organitzat i organitza els seus recursos humans" i destaca que "és molt més eficient mantenir el sistema telemàtic, evitant mobilitzar de forma injustificada recursos humans per garantir una presentació presencial, més lenta i ineficient". A més, recorda que els obligats tributaris ja s'han adaptat a la tramitació per la via de mitjans electrònics, fent evolucionar les declaracions telemàtiques i portant-les a "multiplicar per més de tres en set anys".En l'informe, publicat avui al butlletí del Consell General i també sota la firma de Carles Ferreira, director del departament de Tributs i Fronteres, s'expliquen les raons per les quals la web de Tributs va deixar de funcionar el 25 i 25 de juliol del 2022 i el 5 i 6 de juliol del 2023. En el primer cas, informen que l'alta demanda va generar inestabilitat i saturació a la plataforma que SAP proveeix per allotjar el portal web. El problema es va resoldre en menys de cinc hores. La següent incidència, just l'endemà, hauria estat fruit de "dificultats de funcionament relacionades amb els problemes del dia anterior" i es van solucionar en 2 hores i mitja. Les incidències del juliol d'enguany van ser causades per la caiguda del sistema SAP (extern a Andorra) produïda per "severes inclemències meteorològiques que van provocar l'arrencament d'uns cables de fibra òptica i va deixar incomunicat aquest node tecnològic situat a Amsterdam". La problemàtica es va solucionar en prop de 14 hores.