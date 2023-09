La cap de l’agència afirma en una nota que el canvi estructural “va topar amb l’oposició i resistència de les persones sortints”

L’Agència de Protecció de Dades (APDA) va donar ahir a conèixer la seva opinió amb relació a la situació que viu, que l’ha portat a quedar-se sense cap inspectora de les dues que hi treballaven. Així, en una breu nota en què es confirma la “dimissió en bloc de dues treballadores”, la d’una tècnica jurista i també la d’una tècnica administrativa, es carrega contra les persones que havien estat membres de l’equip com a culpables de la situació per l’oposició a les directrius de la màxima responsable de l’entitat. A la nota s’assenyala que “aquesta situació, esquiva i sobrevinguda, s’ha produït