Hife tindrà el permís per la línia de la Seu en els "pròxims dies"

Actualitzada 27/09/2023 a les 19:04

Govern espera que el permís d'Espanya per poder posar en marxa la línia d'autobús entre Andorra i la Seu d'Urgell arribi en els "pròxims dies", segons ha anunciat el ministre Portaveu, Guillem Casal, durant la roda de premsa posterior al consell de ministres. La previsió de l'executiu és que es pugui posar en funcionament la línia de transport, operada per Hife, "al més aviat possible". Casal ha recalcat que l'autorització per tal que la línia comenci a operar compta amb un sistema de dues vies, d'una banda de Govern i de l'altra de les autoritats espanyoles, concretament del departament de Transports, ubicat a Madrid, i ha assegurat que "em consta que no falta massa per rebre la seva confirmació".