Govern tindrà 26 pisos de lloguer assequible a la primavera

Actualitzada 27/09/2023 a les 18:17

Els primers 26 pisos del parc públic de lloguer assequible estaran disponibles per entrar a viure la primavera del 2024, segons ha anunciat avui el ministre Portaveu. Guillem Casal ha explicat que el consell de ministres ha facultat avui a la ministra d'Habitatge, Conxita Marsol, per formalitzar la signatura de l'escriptura de compra venda de l'hotel Àrtic d'Andorra la Vella per 9,2 milions d'euros que acollirà els primers allotjaments del parc públic que l'executiu estima tindrà un total de 300 pisos amb la reforma de tots els immobles adquirits o llogats per l'Estat.Casal ha destacat que la particularitat de l'adquisició d'aquest hotel és que "és l'únic edifici que es compra com claus en mà" que suposa que el Govern rebrà l'immoble convertit en un bloc de pisos a la primavera vinent sense que s'hagin de fer reformes suplementàries. El ministre ha recalcat que es rebrà el projecte una vegada estigui finalitzada la rehabilitació per adequar l'espai hoteler als habitatges i "no hi haurà alteracions en el cost de compra, es rebrà l'edifici totalment reformat". Els 26 pisos estaran habilitats per acollir de mitjana entre 3 i 4 persones per allotjament com a resultat de la transformació de l'hotel situat al número 11 del carrer Tobira de la capital en bloc de pisos.Guillem Casal ha ressaltat que el Govern continua treballant per solucionar la problemàtica de l'habitatge i que el ministeri que encapçala Conxita Marsol està treballant en el reglament que fixarà els requisits per poder accedir a un pis públic de lloguer assequible. I ha incidit que el text estarà "abans de la primavera del 2024" quan estaran disponibles els primers pisos per adjudicar als ciutadans que compleixin els barems establerts per tenir-hi dret.El ministre Portaveu del Govern ha reiterat que l'executiu treballa des de diferents àmbits per solucionar les dificultats per accedir a l'habitatge i que a més d'habilitar el parc públic de pisos s'avança en el projecte de llei de mesures per fixar la pròrroga dels contractes de lloguer. I ha insistit que la línia de l'executiu, tal com recollia el programa electoral de Demòcrates, "és anar a poc a poc" eliminant la congelació "perquè dura des del 2019 i pot acabar sent un motiu més per desincentivar el mercat" i ha recalcat que "no vol dir lloguer liberalitzat ni de manera generalitzada, es farà de manera ponderada".