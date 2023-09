El SEP manté el lideratge i demana reduir el nombre d'alumnes a les aules

Actualitzada 27/09/2023 a les 20:42

El Sindicat de l'Ensenyament Públic (SEP) ha celebrat aquesta tarda les votacions per a la reelecció del comitè, el qual ha mantingut una llista continuista, després que només s'hagi presentat una candidatura per optar a la renovació. Aquesta es manté liderada per Marisa Santos com a secretària general i Carla Guinot de secretària de l'organització i compta també amb Raquel Brufau com a secretària de finances; Cristina Caminal a l'administració, i Sergi Esteves, Gemma García, Sabrina Gregoire i Núria Pastor de secretaris executius.Guinot ha aprofitat l'assemblea per exigir que es faci una reducció del nombre d'alumnes per aula a les escoles, idòniament, entorn a la quinzena. "No és viable veure una classe de 26 alumnes", ha declarat Guinot. En aquest sentit, ha recalcat que caldria ampliar el nombre d'aules, així com el personal, "sobretot després de les problemàtiques sorgides arran de la pandèmia", ha apuntat.Seguint aquesta línia, el sindicat segueix exigint una millora en les condicions pel que fa al programa d'interinatge davant del 15% establert pel ministeri d'Educació, una problemàtica que Guinot ha titllat "d'urgent". Assegura que el sindicat “no sap si ha assolit la xifra", ja que desconeix les tipologies d’interins incloses: de curta, mitjana o llarga durada. Guinot ha recalcat que és un percentatge "necessari perquè hi ha baixes, però necessari sempre i quan no sigui per una qüestió d’anys”. En aquest sentit, ha destacat l’escassetat de places estructurals o de nova creació. “Continua havent-hi un excés d'interins", va recalcar Guinot. Segons ella, els interins de llarga durada poden exercir fins a 17 o 18 anys. "És inviable, un interí és per uns mesos no per 15 anys", ha etzibat Guinot assegurant que “demà mateix” iniciaran el calendari de reunions.