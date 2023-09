El preu dels forfets de temporada s'incrementa prop d'un 5%

Grandvalira Resorts posa a la venda els abonaments per a residents a Andorra

Les estacions de Grandvalira Resorts ja han posat a la venda els forfets de temporada 2023-2024 per als residents a Andorra. Per segon any, l’oferta es basa en tres modalitats de passi: l’Andorra Pass, el forfet de país que inclou l’accés il·limitat a les estacions de Grandvalira, Pal Arinsal i Ordino Arcalís, més de 300 quilòmetres esquiables en total; el Nord Pass, que dona accés a Pal Arinsal i a Ordino Arcalís, i inclou dos dies d’esquí a Grandvalira en el cas del forfet per a residents, i el Mountain Pass, que permet la pràctica dels esports de neu alternatius

#1 hereu

(27/09/23 07:35)