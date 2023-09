El model de quotes de l'acord amb la UE es revisarà cada cinc anys

El sistema es basa en el de Liechtenstein i es mantindrà sempre que la realitat del país no canviï

El sistema de quotes que Andorra i la UE han preacordat es revisarà cada cinc anys. Així ho van explicar fonts del Govern ahir, que van matisar que el model és similar al que té Liechtenstein, fet que permet que sigui més fàcil que també s’accepti per a Andorra. En tot cas, van deixar clar que la revisió no suposa necessàriament que s’hagin de realitzar canvis i, de fet, van remarcar que si la realitat del país no canvia significativament, l’acord es mantindrà vigent, tal com ha passat fins ara amb Liechtenstein. Les fonts governamentals recorden que encara s’està treballant