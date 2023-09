Campanya d'Unicef per recaptar 40.000 euros per un cotxe

Actualitzada 27/09/2023 a les 06:22

L’Unicef va iniciar ahir una nova campanya solidària, amb la col· laboració de Toyota i el pilot de ral·lis Albert Llovera, per recap· tar 40.000 euros per a la com· pra d’un cotxe que aniria destinat a ampliar la flota de vehicles de l’ONG. La campanya, presentada ahir al matí, finalitzarà el 31 d’octu· bre amb la cloenda a l’estand de la Fira d’Andorra la Vella. Accelerar per a la infància és l’eslògan que acompanya la campanya. Es tracta de la primera acció de micromecenatge que ha encarat l’Unicef a Andorra i té la volun· tat d’intentar recaptar fons per proporcionar vehicles Toyota a l’entitat de manera solidària. Se· gons declara l’Unicef, els vehicles tenen un paper “fonamental” en la mobilitat per traslladar l’ONG a infants en àrees remotes, oferir atenció mèdica, educació i opor· tunitats que “poden canviar les seves vides”, segons va informar a través d’una nota de premsa. A més, l’entitat afegeix que la seva missió és “millorar les condicions de vida” tant dels infants com de les famílies “que més ho necessi· ten”. Per participar en la campanya es poden fer donacions a partir d’un euro a través de la mateixa pàgina web d’Unicef o si no mit· jançant un pagament amb Visa o fent una transferència bancà· ria. A més, es poden fer donaci· ons des de Bizum. Unicef també demana difondre la campanya compartint-la per les xarxes soci· als i anima tothom a visitar l’es· tand de la fira de la capital, que se celebrarà del 27 al 29 d’octu· bre vinent.