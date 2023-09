Anglada renova com a magistrat del Tribunal de Corts

Actualitzada 27/09/2023 a les 10:19

El Consell Superior de la Justícia ha decidit renovar com a magistrat del Tribunal de Corts a Enric Anglada, segons ha publicat aquest matí en el Butlletí del Principat d'Andor­ra. Anglada, nascut a Catalunya, va ser nomenat per primer cop com a magistrat del Tribunal de Corts l'any 1995.D'altra banda, el Consell Superior de Justícia ha decidit en sessió ordinària i a petició d'Alfons Alberca incorporar-lo com a fiscal adjunt de tercer grau a partir d'avui. Alberca va finalitzar el seu mandat com a fiscal general ahir.