Rebaixen la pena a un home que va estafar 17.000 euros

Un home que va ser condemnat per estafar 17.000 euros a l’empresa on treballava haurà de complir vuit mesos de presó condicional en comptes dels 14 que el Tribunal de Corts li havia imposat, gràcies a l’indult decretat pels Coprínceps el 2019. Amb motiu de la visita d’Emmanuel Macron al Principat, l’octubre del 2019, els Coprínceps van concedir un indult de sis mesos per a les penes de presó. És a dir, van acordar rebaixar sis mesos les penes per a determinats delictes. Com que aquesta estafa es va cometre el 2018, la defensa de l’home va presentar un recurs