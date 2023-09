PS i SDP concorreran junts a les comunals

Actualitzada 26/09/2023 a les 16:41

El Partit Socialdemòcrata (PS) i Progressistes SDP presentaran llistes conjuntes a les eleccions comunals del 17 de desembre com ja van fer als comicis generals de l'abril, segons ha manifestat avui l'expresident d'SDP, Jaume Bartumeu. L'excap de Govern ha afirmat que no es tracta de tornar a fer un pacte "això ja està fet" en una entrevista a RNA i ha indicat que no està participant en les reunions entre els dos partits perquè està "atabalat" amb la negociació de l'acord d'associació amb la Unió Europea.Jaume Bartumeu ha declarat que "evidentment que tornarem a anar junts a les comunals" i ha explicat que aquesta setmana hi ha una reunió entre les dues formacions per avançar en l'entesa per als comicis comunals.