La reciprocitat i el paper dels reguladors, punts a negociar de la circulació de capitals

Actualitzada 26/09/2023 a les 05:55

L’annex de la lliure circulació de capitals és el que encara està més obert. Així ho van explicar el cap de Govern, Xavier Espot, i el secretari d’Estat, Landry Riba, que van recordar que el protocol de serveis financers enviat des de Brus· sel·les és un “primer document de màxims”. En aquest sentit, van indicar que hi ha diversos punts que suposen línies ver· melles i sobre els quals s’ha de negociar. Un és la reciprocitat. El Govern vol evitar que els bancs de fora puguin instal· lar-se el país mentre Andorra no pugui fer-ho a l’estranger. També es vol tractar el paper que han de tenir els supervi· sors europeus sobre la plaça financera, així com qui s’ha de fer càrrec del cost de les audi· tories. Un altre punt a tractar és el temps per adaptar-se a la normativa i la possibilitat d’accedir al Banc Central Europeu, malgrat que no forma part del mandat de negociació.