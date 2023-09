La UE rebutja els tempos per a la liberalització del mercat de les telecomunicacions

Actualitzada 26/09/2023 a les 05:52

El monopoli d’Andorra Telecom i el roaming acabaran desapa· reixent. Aquesta és una realitat que el Govern no nega, però que negocia perquè es dugui a terme progressivament. Les conver· ses ja han avançat força i s’ha acordat que la liberalització del mercat de les telecomunicacions es faci amb un període transi· tori inicial i després de manera gradual, per fases. Es comença· ria per les targetes de prepaga· ment, després la telefonia fixa i finalment la mòbil. En el cas del roaming, també es treba· lla per negociar una moratòria. La petició inicial de l’executiu era ambiciosa i demanava una moratòria per la itinerància de dades de deu anys i un període transitori de 15 anys per al mo· nopoli. Brussel·les, però, s’hi va negar. Andorra va fer una nova proposta rebaixant les exigèn· cies de 15 a set anys per a la li· beralització més 18 mesos per a cada fase i de deu a set anys per al roaming. Per a la UE, però, “segueix sent massa temps”, va dir el secretari d’Estat d’Afers Europeus, Landry Riba.