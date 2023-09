La CASS rebaixa a 11,4 milions el dèficit fins al juny

Actualitzada 26/09/2023 a les 18:46

La CASS segueix registrant un balanç negatiu per la diferència entre els ingressos i les despeses de la branca general però amb millors números que l'any passat. L'estat financer de la Seguretat Social validat avui pel consell d'administració és d'11,4 milions d'euros de dèficit fins al juny que suposen gairebé set milions menys que els 18,3 que hi havia acumulats en els sis primers mesos del 2022. La comparativa amb el 2021 reflecteix també una disminució del dèficit perquè en els primers sis mesos d'aquell exercici va enfilar-se als 24,4 milions.Els ingressos per cotitzacions de la branca general sumen 87,6 milions, un 15% més que fa un any, i les despeses per les prestacions abonades han arribat a 99 milions, un 4,9% per sobre dels 94,5 milions del primer semestre de l'any passat, segons informa la CASS. La parapública sanitària indica que les cotitzacions d'assalariats i treballadors per compte propi han assolit els 79,7 milions als que s'ha d'afegir els 7,9 milions dels assegurats de baixa o que reben una pensió.Els números de la branca de jubilació mostren que en el primer semestre han augmentat les cotitzacions per a les pensions un 14,2% fins als 94 milions, i l'import de les prestacions que s'han pagat ascendeix a 72,2 milions, un 14,7% per sobre del total del mateix període del 2022. El balanç de la guardiola de les pensions és de 21,8 milions de superàvit i en el primer semestre del 2022 el positiu generat era de 19,5 milions.Les xifres de la branca de jubilació es completen amb els 3,6 milions d'euros corresponents a les pensions no contributives que ha assumit el Govern, i que representen un 27,1% més del total del segon trimestre de l'any passat, informa la CASS.La Seguretat Social exposa que el nombre d'assalariats registrats fins al juny superava en un 6,7% el del 2022. Les cotitzacions dels 43.650 assalariats i les dels 8.346 treballadors per compte propi, un 8% més que fa un any, han contribuït a incrementar els ingressos i rebaixar el dèficit sanitari. El nombre d'assegurats indirectes era de 17.775 persones en el primer semestre.La CASS indica que el nombre de jubilats ha pujat un 5%, amb 16.250 pensionistes el juny i 3.478 pensionistes de jubilació, de les quals 85 són temporals. La taxa de dependència al juny era de 3,07 assegurats actius per cada pensionista de la branca jubilació, i fa un any era de 3,1.