L'AQUA demana un augment pressupostari i més personal

Actualitzada 26/09/2023 a les 18:46

L’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA) ha dut a terme 65 avaluacions de plans d’estudi des del 2016, any en què es va crear l’agència, i preveu assolir les 126 a finals de l’any vinent. Durant la presentació dels resultats de l’exercici del 2022 que ha tingut lloc aquesta tarda, el director de l’AQUA, Isaac Galobardes, ha manifestat el “creixement exponencial” de l’activitat en els darrers anys i que es preveu ser doblada al 2024, fet que aniria acompanyat d'una ampliació del personal. De fet, al 2016 va fer 5 avaluacions, mentre que al 2023 en porten 25. És per aquest motiu pel qual “demanem un increment pressupostari”, ha concretat Galobardes. Concretament, al 2022 va tenir adjudicats entre 300.000 i 350.000 euros i l'entitat demana 100.000 euros més per l'exercici vinent, fins als 450.000.Pel que fa al balanç del 2022, AQUA va avaluar 22 plans d’estudi diferents, dels quals 15 eren per aprovació. Concretament, 10 es van fer favorables el mateix any, mentre que 4 ho han sigut al 2023 i 1 va quedar retirat. D’altra banda, també va dur a terme 5 avaluacions per modificar els plans d'estudi, dels quals 3 es van concloure l’any anterior i 2 ho han fet aquest any. Pel que fa a la renovació, únicament 2 plans d’estudi van quedar pendents l’any anterior i s’han fet favorables aquest any. AQUA també recalca que va participar en les taules de treball per a la creació de quatre bàtxelors (Educació Social, Ciència Política, Fisioteràpia i Podologia) i dos màsters (Disseny d’espais urbans sostenibles i Analítica de Dades).Segons ha declarat Galobardes, l'AQUA demana que es redueixi el termini de revisió dels plans d’estudi des de l’any de la seva aprovació fins a la comprovació dels resultats, que avui dia són 10. Així, vol que es faci una reducció o que es dugin a terme revisions periòdiques per fer un seguiment de la qualitat. “Quan aprovem un pla d’estudi, el que tenim és paper i cal mirar si la qualitat d’aquest paper és la mínima requerida”, ha explicat Galobardes. Espanya o Portugal són alguns països que, segons ha exemplificat, tenen un termini de sis anys i demana que Andorra adopti una pràctica similar. “És habitual a Europa”, ha etzibat. Per aconseguir-ho, el director assegura que cal diàleg i unanimitat amb el ministeri d’Educació, les institucions d’ensenyament superior del país i la mateixa agència.