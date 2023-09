Hife, “descontenta” per la pressió en el nou servei

Actualitzada 26/09/2023 a les 06:30

Hife es mostra “descontenta” per la pressió que està rebent l’empresa pel suposaten el nou servei dels trajectes en autobús de la Seu d’Urgell a Andorra: “No es va anunciar cap data i encara no hi ha cap previsió.” Així ho va manifestar l’empresa al Diari. Es tracta d’un sistema de viatges internacionals que Govern va anunciar que estaria llest a mitjan setembre, més concretament entre la setmana passada i aquesta, segons va detallar durant una roda de premsa dimecres passat, però que encara no s’ha dut a terme. Ara per ara, l’empresa està pendent de l’autorització per part del govern espanyol per poder finalment circular, una gestió que Govern va reiterar que no depèn de la institució i que mantindrà la línia inoperativa mentre no estigui llesta.