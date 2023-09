Espot no dimitirà si perd el referèndum

Afirma que un ‘no’ a la UE obriria un escenari incert que requeriria estabilitat política

“No cometré l’error de convertir el referèndum sobre la UE en un referèndum sobre la meva persona o sobre la gestió del meu Govern.” Així de contudent va ser el cap de Govern, Xavier Espot, en resposta a les preguntes dels periodistes sobre si un hipotètic no al referèndum tindria conseqüències polítiques. “Aquells que van en contra del referèndum per fer caure el Govern, que tinguin clar que no passarà”, va assegurar, tot argumentant que no validar l’acord d’associació obriria un “escenari incert que requeriria estabilitat política i ens tocaria mantenir-nos governant fins al final”. En aquest sentit, va demanar “no

