El Tribunal Superior refusa alliberar un jove reincident

Actualitzada 26/09/2023 a les 06:28

La sala penal del Tribunal Superior ha refusat absoldre un jove que va ser condemnat a dos mesos de presó ferma per estar implicat en diverses baralles. A l’hora de presentar el recurs, la defensa del processat va mantenir que el jove estava totalment reinserit a la societat i que complir la condemna trencaria l’equilibri que havia aconseguit. En efecte, el jove defensava que feia un any que no entrava en cap conflicte i que havia trobat feina com a cambrer. “Estic molt penedit de les meves situacions passades”, va afegir. El Ministeri Fiscal es va oposar rotundament a absoldre el jove, al·legant que ha estat condemnat en fins a sis ocasions per estar implicat en baralles, així com per conduir el cotxe sota els efectes de l’alcohol. Finalment, el Tribunal Superior ha acabat donant la raó a la Fiscalia i el jove haurà de complir els dos mesos al centre penitenciari de la Comella.