El SEP vota demà la reelecció de la seva direcció

Actualitzada 26/09/2023 a les 14:23

El Sindicat de l'Ensenyament Públic d'Andorra convoca demà a l'afiliació per a les eleccions de renovació del comitè, el qual continuarà liderat per Marisa Santos i Carla Guinot, després que només s'hagi presentat una candidatura a la reelecció. La candidatura única està formada per Marisa Santos com a secretària general; Carla Guinot de secretària de l'organització; Raquel Brufau com a secretària de finances; Cristina Caminal a l'administració, i Servi Esteves, Gemma García, Sabrina Gregoire i Núria Pastor de secretaris executius.La votació tindrà lloc demà a la tarda a la sala d'actes de la Llacuna. Els afiliats estan convocats a les 18.30 hores en primera convocatòria i a les 19 hores en segona.