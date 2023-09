El forfet de temporada puja a 418 euros

Actualitzada 26/09/2023 a les 13:13

Grandvalira Resorts posa demà a la venda els forfets de temporada per als residents a Andorra. L'Andorra Pass, amb accés il·limitat a les estacions de Grandvalira, Pal Arinsal i Ordino Arcalís, tindrà un preu de 418 euros per als clients fidels durant el període promocional, 19 euros més que l'any passat, quan es va vendre per 399 euros. Els nous clients el podran adquirir a un preu de 440 euros. A partir de l'1 de desembre el preu per als clients fidels serà de 503 euros i per als nous clients de 530 euros.El Nord Pass, que dona accés a Pal Arinsal i Ordino Arcalís amb dos dies d'esquí a Grandvalira, costarà 261 euros per a clients fidels dins el període promocional, 14 euros més que l'any passat. Els nous clients el podran adquirir fins al 30 de novembre a un preu de 275 euros. Després del període promocional, el preu serà de 309 per a clients fidels i de 325 per als nous.Finalment, el Mountain Pass es manté a 150 euros, el preu de la temporada passada, permetent la pràctica dels esports de neu alternatius a l'esquí alpí a les estacions de Grandvalira, Pal Arinsal, Ordino Arcalís i Naturland. La compra i recàrrega dels passis es podrà fer de moment només en format online i a partir del dilluns 2 d'octubre s'habilitaran diferents punts per poder recollir els suports. El primer serà l'estand de Grandvalira Resorts situat a illa Carlemany.Grandvalira, Pal Arinsal i Ordino Arcalís tenen previst obrir les pistes de l'1 de desembre al 7 d'abril, sempre que les condicions meteorològiques ho permetin. Es tracta d'un total de 129 dies i 20 caps de setmana. El domini recorda que els forfets de temporada són vàlids tant a l'hivern com per als remuntadors operatius a l'estiu del 2024, inclosos els del Bike Park de Pal Arinsal.En nota de premsa, Grandvalira Resorts informa que l'Andorra Pass permetrà enguany esquiar a les estacions franceses d'Alpe d'Huez i Les 2 Alpes, juntament amb les destinacions nordamericanes Deer Valley (Utah) i Steamboat (Colorado), i la suïssa Verbier, entre d'altres. La compra del Nord Pass donarà accés a les estacions Saint-Lary (França) o Nevis Range (Regne Unit), entre d'altres.