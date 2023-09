Cicle de cinema sobre diplomàcia pels 30 anys d'Afers Exteriors

Actualitzada 26/09/2023 a les 12:39

El ministeri d'Afers Exteriors, juntament amb el Cineclub de les Valls, el comú d'Andorra la Vella i l'ambaixada d'Espanya a Andorra, organitzen entre el 3 i el 24 d'octubre un cicle de cinema sobre diplomàcia amb motiu dels 30 anys de la creació del ministeri. Les pel·lícules, en versió original, es projectaran cada dimarts d'octubre a les 20 hores al teatre comunal de la capital. L'entrada és lliure i gratuïta per a tothom amb límit d'aforament.El primer film serà Quai d'Orsay, de Bertrand Tavernier, una sàtira política sobre un ministeri d'Afers Exteriors que aspira a ser Premi Nobel de la Pau. La segona pel·lícula del cicle és The Interpreter, de Sydney Pollack, on un agent dels serveis secrets dels Estats Units ha d'investigar a una intèrpret que ha escoltat un complot d'assassinat.La tercera pel·lícula, Diplomatie, de Volker Schlöndorff, és un film francoalemany que tracta dels esforços d'un diplomàtic suec per evitar la destrucció de París durant la Segona Guerra Mundial. L'última projecció serà El Ángel de Budapest, un film que relata la gesta del diplomàtic espanyol Ángel Sanz-Briz, de l'ambaixada de Budapest, que va intentar salvar jueus durant l'holocaust. En aquest darrer cas l'inici de l'acte serà a les 19.30 hores perquè de forma prèvia a la projecció de la pel·lícula es comptarà amb una xerrada del periodista asturià Diego Carcedo, organitzada conjuntament amb l'ambaixada espanyola.