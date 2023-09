Campanya de micromecenatge per comprar un vehicle a Unicef

Campanya de micromecenatge per finançar la compra d'un vehicle per Unicef

Actualitzada 26/09/2023 a les 12:05

Unicef enceta avui una nova campanya solidària, amb la col·laboració de Toyota i el pilot de ral·li Albert Llovera, per receptar 40.000 euros per la compra d'un cotxe per ampliar la flota de vehicles de l'ONG. La campanya, presentada aquest matí, finalitzarà el 31 d'octubre amb la cloenda a l'estand de la fira d'Andorra la Vella. 'Accelerar per a la infància', l'eslògan de la campanya, és el primer micromecenatge d'Unicef a Andorra, que busca recaptar fons per proporcionar vehicles Toyota a l'entitat.Per participar-hi es poden fer donacions a partir d'un euro a través de la pàgina web d'Unicef, amb pagament Visa o transferència bancària. A més, també es poden fer donacions des de Bizum. Unicef també demana difondre la campanya compartint-la per les xarxes socials i anima a tothom a visitar l'estand de la fira de la capital, que se celebrarà del 27 al 29 d'octubre.