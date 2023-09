Actualitzada 26/09/2023 a les 06:29

El porter d’una discoteca ha estat absolt per la sala penal del Tribunal Superior del delicte major de lesions doloses pel qual havia estat condemnat. Els fets es remunten al 2014, quan un home va denunciar el porter per trencar-li les dents. El processat va defensar durant el judici que aquest home es va trencar ell sol les dents i que el va denunciar perquè volia que algú li pagués el dentista, i va mantenir que no hi havia cap prova que l’assenyalés.