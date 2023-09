Un vídeo amb insults a la policia difícil de perseguir

Actualitzada 25/09/2023 a les 12:11

El youtuber Elmillor ha publicat un vídeo a l'antiga xarxa Twitter on insulta reiterades vegades a la policia que ha provocat que el cos de seguretat d'Andorra es mantingui alerta pels continguts que puja a les xarxes el jove per si són constitutius d'algun delicte. Elmillor afirma en la gravació en un relat en castellà que l'ha aturat la policia en un control d'alcoholèmia on tot ha anat bé perquè ha donat negatiu "però el problema ha sigut quan, com sempre, per norma general, dona la casualitat que el policia és un puto subnormal, amb infules de grandesa, un puto pringat on l'únic moment on se sent amb capacitat de ser superior a algú és quan para a algú en un control".El creador de continguts assenyala que al final ha acabat tot bé "i m'ha deixat marxar" i que ha fet el vídeo "perquè vull confirmar el que la gran majoria pensa i és que el col·lectiu d'humans que formen el 100% dels cossos de policia són tots uns putos subnormals". I afegeix que "si ets policia, probablement ets gilipollas" i comenta que "alguna excepció hi haurà però encara no he conegut ningú".La policia ha indicat que té coneixement dels insults d'aquest vídeo però que per prendre alguna mesura s'ha de verificar si es dirigeix a la policia d'Andorra perquè parla en general dels cossos de seguretat "tot i que sembla que parla d'Andorra". Des del servei d'ordre han assegurat que de moment no s'ha adoptat cap acció per atribuir un possible delicte al jove i s'ha d'estudiar amb la fiscalia si amb les manifestacions que fa "està injuriant el cos" i llavors es procediria a controlar-lo, interrogar-lo i les conseqüències que pugui comportar. I han incidit que "si fa continguts més explícits" es consensuaria amb la fiscalia les accions a emprendre contra Elmillor.