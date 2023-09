SDP alerta que el protocol financer de la UE deixaria el sector "al llindar de l'explosió"

Jaume Bartumeu, representant del progressistes-SDP al pacte d'Estat per a la negociació d'un acord d'associació amb la Unió Europea, ha expressat aquest migdia el seu neguit pel curs de les negociacions amb la Unió Europea. Especialment la proposta de Protocol presentat per la Comissió Europea sobre serveis financers, que segons ha explicat "posaria al sector financer al llindar de l'explosió".





Tot i reconèixer la importància de l'acord d'associació i de "no poder donar l'esquena a Europa", Bartumeu ha urgit al Govern a regular els temps de negociació, i ha afirmat que no és factible signar l'acord amb unes condicions que beneficin el país en un període de dos o tres mesos. Segons Bartumeu, caldria regular els temps de negociació i "evitar decisions ràpides" basades en la "finestra d'oportunitat" esmentada pel vicepresident Seftcovic, que Bartumeu ha titllat "d'una aixecada de camisa".

El representant d'SDP ha exposat alguns dels antecedents en les negociacions, partint del 2019 fins a la darrera carta dels reguladors europeus, tot concloent, que hi ha una desconfiança per part d'Europa que s'ha de treballar. Bartumeu ha posat de relleu la manca d'aliances amb França i Espanya, segons ell, cabdals per a una negociació frutctífera, la manca d'evaluació "de les nostres forces" i un estudi acurat del que suposaria l'aplicació de l'acord d'associació. En aquest sentit va recordar que aquest estudi encara s'està el·laborant perquè Govern el va encomanar el cinc de setembre.