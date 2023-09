Rebaixen a vuit mesos condicionals la pena per a l'home que va estafar 17.000 euros

Actualitzada 25/09/2023 a les 13:27

La Sala Penal del Tribunal Superior ha estimat parcialment el recurs d’apel·lació interposat per la defensa d’un home condemnat per estafar 17.000 euros a l’empresa on treballava el 2018 i li ha rebaixat la pena a vuit mesos de presó condicionals. Ho ha fet adherint-se a l'indult decretat pels Coprínceps el 2019.El processat va utilitzar la targeta de l’empresa en dues ocasions per fer apostes en línia, segons va quedar provat al judici, i el 23 de febrer del 2023 el van condemnar a 14 mesos de presó condicional. La defensa va reivindicar, però, que la pena imposada era excessiva i va demanar la seva absolució i, subsidiàriament, és a dir, en cas que el tribunal no acceptés aquesta proposta, va demanar que es reduís la condemna de 14 a sis mesos de presó condicional. És precisament el que ha acabat fent el Tribunal Superior.