La Seu provarà el sistema de neteja d'Andorra la Vella

Actualitzada 25/09/2023 a les 16:42

L'ajuntament de la Seu ha anunciat avui que farà una prova pilot per aplicar el sistema de neteja que utilitza Andorra la Vella per a la via pública. L'alcalde, Joan Barrera, ha explicat que la voluntat de l'equip de govern és “millorar” i ha considerat que la manera és “copiar els millors, que són els d'aquesta parròquia andorrana”. La brigada de neteja de la capital treballarà durant un dia a la Seu Urgell amb la maquinària pròpia que utilitzen habitualment i netejarà un dels carrers.La prova serà uns dies després de la Fira de Sant Ermengol, que se celebrarà entre els dies 13 i 15 d'octubre. "Andorra la Vella és un reflex del bon fer en neteja de la via pública" i "utilitzen maquinària que nosaltres no tenim", ha insistit Barrera. Aquesta acció se sumarà al pla de xoc en què treballa el consistori per millorar la via pública de tot el municipi i que també inclou l'eliminació de grafits.L'anunci d'aquesta prova s'ha fet coincidint amb el balanç que ha fet dels primers 100 dies de mandat. Barrera ha llançat un nou canal de comunicació entre el consistori via WhatsApp "per fer fàcil la comunicació dels veïns amb l'administració" i des d'on podran exposar queixes, preguntes o reclamacions. També ampliaran els horaris d'atenció ciutadana, que passen a ser de les 8.30 a les 14.30 hores (en lloc de les 9 a les 14h), i l'alcalde obrirà a partir d'octubre una franja horària de dues hores cada divendres per poder atendre els ciutadans sense necessitat de sol·licitar cita prèvia. Barrera també ha indicat que en aquests primers 100 dies de mandat han aconseguit agilitzar els tràmits de les llicències d'activitats i d'obres menors, que fins ara podien arribar a trigar mesos i que ara “es fan en una setmana”. L'objectiu, ha dit, és “no paralitzar projectes ni obertures de nous negocis”.L'ajuntament també treballa en la implementació de mesures de protecció a la infància i en aquest sentit Barrera ha explicat que lideraran un projecte destinat a centres escolars i entitats socials per “crear entorns segurs” per a nens i adolescents, segons estableix la nova llei orgànica 8/ 2021.