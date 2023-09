La població estacional suma 3,32 milions en el segon trimestre

Actualitzada 25/09/2023 a les 10:02

El total de turistes, excursionistes i temporers, els grups que formen la població estacional, va ascendir a 3.320.368 persones durant el segon trimestre de l'any, el que representa una pujada del 12,4% en comparació al mateix període del 2022, segons publica Estadística. L'informe especifica que aquest total suposa 9.907 persones per dia que elevarien un 10,9% la xifra de la població resident el juny passat.Estadística destaca que la població estacional varia notablement durant l'any i registra els valors màxims en el primer trimestre coincidint amb l'estada dels temporers d'hivern. I en el segon trimestre s'ha situat en 1,1 milions de persones al mes, mentre que fa un any havia estat de 985.000 persones mensuals.L'informe remarca que la població flotant continua la recuperació després de la davallada per les restriccions de mobilitat de la pandèmia.