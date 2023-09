La guia sobre llenguatge inclusiu, a punt

Les empreses podran consultar el recurs a la pàgina web de l’Institut de les Dones

La guia sobre llenguatge inclusiu i no sexista per a les empreses està per caure. Així ho avança al Diari Montserrat Ronchera, secretària general de l’Institut Andorrà de les Dones, organisme que s’ocupa de l’elaboració del manual. Segurament es farà públic al llarg d’aquesta setmana i Ronchera informa que el trobaran penjat al web de l’Institut de les Dones i que estarà a l’abast de totes les empreses.



“Hem evolucionat i hi ha determinades maneres de dir les coses que ja no toquen. És per això que hem desenvolupat aquesta guia”, apunta Ronchera. Posa com a exemple la tendència a fer