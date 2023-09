L'àrea de Salut Mental ha atès 7.500 persones fins al juny

Actualitzada 25/09/2023 a les 18:07

L'àrea de Salut de l'hospital ha atès 7.525 persones des de principis d'any. El 2022 va tancar amb 11.790 visites de psiquiatria i conductes addictives a la planta -3 de l'hospital Nostra Senyora de Meritxell i a la quarta planta de la Clínica Verge de Meritxell, segons es desprèn de les dades del SAAS publicades avui al butlletí del Consell General. L'informe, signat per la ministra de Salut, Helena Mas, dona resposta a una bateria de preguntes formulades per la presidenta suplent del grup parlamentari Socialdemòcrata, Susanna Vela.Les dades del SAAS indiquen que s'han fet 29.567 visites a metges especialistes fins al juny. L'especialitat amb més visites és ortopèdica i trauma amb 6.537 visites, seguida de la unitat de diabètics amb 3.543 i oncologia amb 2.692. L'any 2022 es van fer un total de 50.416 visites als especialistes de l'hospital, una xifra lleugerament més elevada a la del 2021, quan van destacar les visites per cirurgia ortopèdica i trauma amb 9.929 i les de la unitat de diabètics amb 5.348.Els cirurgians de l'hospital Nostra Senyora de Meritxell han fet 2.447 intervencions fins al mes de juny, sent 1.283 cirurgies majors ambulatòries (CMA), 579 programades i 447 urgents. D'altra banda, el SAAS apunta que de moment s'han fet 7.930 proves diagnòstiques d'anatomia patològica; 28.488 proves radiològiques; 1.082.870 al laboratori clínic; 6.643 a l'hospital de dia; set quirúrgiques, i, finalment, 525 a la consulta de pediatria.Vela també s'interessa per la planificació de l'ús dels quiròfans de l'hospital. Mas respon que el bloc quirúrgic està obert cinc dies a la setmana, de dilluns a divendres de les 8 a les 22 hores, per a l'activitat quirúrgica programada i CMA; i set dies a la setmana, 24 hores al dia per a la cirurgia urgent. L'àrea obstètrica resta oberta els set dies a la setmana, les 24 hores del dia. Pel que fa a la disponibilitat, l'informe concreta que quatre de les sales d'operacions estan disponibles de les 8 a les 16 hores, sent tres d'aquestes destinades a la cirurgia programada i CMA i l'altra per a urgències les 24 hores. D'altra banda, dues sales es reserven per a la cirurgia programada i CMA, a més de la d'urgències. Els festius i els caps de setmana hi ha una sala disponible per a les urgències i dos a parts.En referència al temps d'espera actual per a les intervencions quirúrgiques, la ministra assegura que "no existeix una llista d'espera comuna dels cirugians des d'on es programen les diferents intervencions". I que, en canvi, "és cada ciruguià qui gestiona l'ordre i la preferència d'aquestes, i qui cita segons la disponibilistat de sala d'operacions i del pacient". Mas destaca que en totes les cirugies considerades peferents, com és el cas de la oncològica, "es garanteix sempre la immediatesa, ja que són prioritxades pel mateix cirurgià amb el seu cap d'equip".